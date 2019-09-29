Независимый дизайнер показал внешние отличия iPhone 12

Несколько дней назад независимый дизайнер показал возможный дизайн iPhone 12 без «челки», а теперь он решил изобразить этот смартфон в стиле iPhone 4.

Недавно «АСТЕРА» писала, что следующее поколение iPhone получит внешность, схожую с культовым iPhone 4. На основе этой информации Бен Гескин решил показать, как будет выглядеть iPhone 12.

Дизайнер лицевую панель выполнил без челки с равными по всему периметру рамками, а вот раму смартфонов сделал, как в iPhone 4. Задняя панель осталась стеклянной с квадратным блоком тройной камеры.



Также Бен Гескин учел и возможные размеры смартфонов 2020 года. Ранее сообщалось, что старшая модель получит дисплей 6,7 дюйма, а у младшей экран уменьшится до 5,4-дюймов. На рендерах отчётливо видно, как смартфоны будут отличаться между собой по размерам.