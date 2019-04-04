Независимый дизайнер показал неизвестный смартфон Motorola

Дизайнер показал новый смартфон от компании Motorola. Стоит отметить, что данная модель не является идейным продолжением существующих аппаратов, а это просто визуализация смартфона Motorola с четырьмя камерами.

Дизайнер не стал повторятся и создал уникальный в своем роде аппарат. Он конечно с лицевой стороны похож на китайские смартфоны, но вот задняя панель отличается от смартфонов, которые предлагают сейчас на рынке. Отличительной чертой стал блок камеры, на котором размещены четыре небольших по внешнему виду объектива.

На этом же блоке поместился логотип компании, в котором скорее всего встроен сканер отпечатка пальца. А вот блок двойной светодиодной фотовспышки расположен в стороне.

Дизайнер в описании к рендеру указал, что аппарат оснащен 6,1-дюймовым экраном, USB-C и 3,5 мм разъёмом для наушников.



