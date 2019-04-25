Неудачную клавиатуру в MacBook будут ремонтировать за 24 часа

Клавиатура в ноутбуках сейчас является не самой проблемной частью, но только не у компании Apple, которая смогла создать клавиатуру, выходящую из строя быстрее, чем любая другая часть ноутбука MacBook и MacBook Pro.

Речь ведется о клавиатуре Butterfly, получившей уже несколько обновлений, и только в последней версии инновационной клавиатуры под клавиши установили специальную мембрану, которая исключает попадание мусора.

Большое количество жалоб и даже судебные иски заставили Apple пойти на уступки и бесплатно менять вышедшие из строя клавиатуры первого и второго поколения.

Сейчас в ноутбуках устанавливают третье поколение клавиатуры с механизмом «бабочка». Обычно замена клавиатуры в сервисном центре занимает от трех дней.

Теперь процесс замены не должен превышать сутки, а чтобы уложится в такие сроки компания возложила обязанности по замене клавиатура на специалистов Genius Bar в розничных магазинах Apple.