Нетбук MAG1 с LTE и 8,9-дюймовым дисплеем оценили в 700 долларов

Ноутбуки с диагональю менее 12 дюймов сейчас непопулярные, при этом есть категория пользователей, которым нужен такой портативный компьютер.

Крупные производители сейчас ориентируются на модели с дисплеями от 13-дюймов, а если и выпускают 11,6 дюймовые модели, то они зачастую непроизводительные.

Нетбук MAG1 с 8,9-дюймовым дисплеем поступил в продажу еще в сентябре, а теперь разработчики выпустили версию с LTE модемом.

Она технически полностью соответствует обычной и отличается только возможностью подключатся к мобильным сетям.

В MAG1 с LTE установлен 8,9-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей, процессор Core m3-8100Y, 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 256 ГБ.

Стоимость новинки составляет 700 долларов, что на 70 долларов дороже, чем обычная версия.