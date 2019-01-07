Netatmo представила дверной звонок Smart Video с поддержкой Siri

Рынок умных устройств для дома постоянно растет и в последний год за рубежом активно набирают популярность «умные» звонки.

Такие устройства уже представлены несколькими крупными фирмами, причем их устройства выполняют не только функцию обычного звонка с камерой, но также и несложной охранной системы.

Компания Netatmo также решила не отставать от других компаний и представила свой «умный» звонок Smart Video, у которого еще есть поддержка HomeKit.

За счет этого управлять звонком можно прямо через голосовой помощник Siri. Ее можно попросить включить подсветку на звонке, запустить запись на камере или даже просто показать, кто находится возле двери. Встроенная камера Smart Video способна записывать в разрешение 1080p.