Неофициальный Android 10 появился на смартфонах Xiaomi

«Десятый» Android вышел в начале сентября, а первыми его получили смартфоны от компании Google.

Также новую ОС для мобильных смартфонов уже можно установить на Redmi K20 и K20 Pro, OnePlus 7 и его старшей версии.

После выхода Android 10 и загрузки его исходного кода Android Open Source Project появилась неофициальная прошивка для Asus Zenfone Max Pro M1.

Теперь появилась информация, что неофициальная «десятка» стала доступна для моделей Xiaomi Mi 6, Mi 8, Poco F1 и Redmi Note 5 Plus.

Но одновременно с выходом прошивки было сделано предупреждение, что в Poco F1 и Xiaomi Mi 8 могут не работать сканеры отпечатка пальца, а в Mi 6 может некорректно воспроизводится музыка через Bluetooth соединение.