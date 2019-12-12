Модель Oppo Find X вышла еще в 2018 году и ожидалось, что его преемника представят в этом году, но сроки выхода перенесли на 2020 год.

Стало известно, когда будет представлен смартфон с предположительным названием Oppo Find X2.

Преемник этой модели стал одним из самых необычным аппаратов прошлого года, так как в нем предложили выдвижную камеру вместо вырезов.

К тому же он стал первым, оснащенным очень быстрой зарядкой.

Необычный Oppo Find X2 представят в первом квартале 2020 года и будет оснащен процессором Snapdragon 865, а разрешение его экрана составит 2К.

Помимо этого, в основной камере смартфона предложат новый модуль Sony. Другие подробности о новинке пока неизвестны.