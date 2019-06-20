Новый смартфон Asus ZenFone 6 оказался в распоряжении блогера JerryRigEverything.

Этот блогер известен тем, что разработал свою технику оценки прочности смартфонов, а также он тестирует и набирающие популярность выдвижные камеры.

Как раз такого типа камера установлена и в новом ZenFone 6, правда она выдвигается не совсем из корпуса.

Необычную камеру нового ASUS ZenFone 6 испытали на прочность и тесты прошли успешно.

В целом и сам смартфон оказался достаточно прочным, если говорить о тесте на изгиб. Также экран смартфон выдержал тест на нагрев.