Немецкий производитель телевизоров Loewe прекращает существование

Loewe закрывает свое производство и увольняет всех сотрудников. Немецкий производитель телевизоров признал себя банкротом и подал документы на оформления процедуры банкроства.

Loewe занималась производством премиальных телевизоров и аудиотехники для домашнего использования, а вся сборка и разработка аппаратуры происходила в Германии.

В мае Loewe объявила о своем банкротстве, при этом она пыталась найти инвесторов, которые ей обеспечат продолжение работы, но дополнительные инвестиции так и не последовали.

Loewe является одним из старейших производителей в мире. Компания начала сборку телевизоров еще в 1931 году.

Техника Loewe продавалась и в России, но ее цены на телевизоры были значительно выше, чем у конкурентов, поэтому спрос на немецкие телевизоры сократился до минимума.