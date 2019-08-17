Новый смартфон Xiaomi Redmi появился на сайте регулятора

В китайской базе TENAA появился новый смартфон от бренда Redmi. Этот аппарат пока не был представлен, но предположительно производитель зарегистрировал Redmi 8.

Будущая новинка получит дисплей диагональю 6,21 дюйма. Его разрешение составит 1520х720 пикселей.

Под «капотом» будет установлен процессор с тактовой частотой 2 ГГц, но модель процессора пока не раскрывается.

Оперативной памяти в Redmi предложат от 2 до 4 ГБ, а флеш-накопитель установят от 16 до 64 ГБ.

Основная камера в устройстве будет двойная 12+8 Мп, фронтальная на 8 Мп.

Размеры смартфона 156,3х75,4х9,4 мм, вес — 190 г. Аппарат также получит аккумулятор на 5000 мАч.

О дате презентации будущей новинки пока ничего не сообщается, но как правило после регистрации в TENAA смартфон рассекречивают в течение месяца.