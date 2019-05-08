Вместе с первым рендерным изображением, распространенным изданием Slashleaks, опубликовали и инсайдерские данные по характеристикам модели.

Недорогой смартфон Moto E6 показали на первом рендере, где он имеет достаточно толстые рамки вокруг экрана.

Сейчас устройство известно под кодовым названием Surfna, а на рынок оно выйдет как Moto E6. Диагональ экрана составит 5,45 дюйма с разрешением 1440 х 720 пикселей.

В качестве операционной системы будет Android 9.0 Pie, а работать новинка будет на процессоре Snapdragon 430. Оперативной памяти предложат 3 ГБ, а постоянной в зависимости от версии будет 16 или 32 ГБ.

Что касается основной камеры, то одни источники говорят об одинарной камере, а другие о двойной с модулями на 13 и 5 Мп. О срока презентации смартфона информации пока нет.