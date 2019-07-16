Наряду с рендерным изображением инсайдеры сообщили и некоторые подробности.

Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере с вытянутым экраном и более узкими, в сравнении с предшественником, рамками.

Кроме этого, на лицевой панели для фронтальной камеры появится фотовспышка, которую и показали на рендере.

Еще в смартфоне будет отдельная кнопка для запуска голосового помощника Google Assistant. По предварительным данным, стоимость LG Harmony 3 не превысит 200 долларов.