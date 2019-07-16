Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере16.07.2019 18:02
Наряду с рендерным изображением инсайдеры сообщили и некоторые подробности.
Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере с вытянутым экраном и более узкими, в сравнении с предшественником, рамками.
Кроме этого, на лицевой панели для фронтальной камеры появится фотовспышка, которую и показали на рендере.
Еще в смартфоне будет отдельная кнопка для запуска голосового помощника Google Assistant. По предварительным данным, стоимость LG Harmony 3 не превысит 200 долларов.
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