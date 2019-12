Недорогой флагман Redmi K30 получит 64 Мп камеру Sony

Redmi на своей официальной страничке в социальной сети Weibo опубликовала примеры снимков, сделанных на Redmi K30.

Утром были опубликованы снимки на 64 Мп основную камеру с датчиком Sony IMX686.

На них был показан общий снимок и его отдельные части, которые даже при приближении показывают качественную детализацию.

Теперь китайский производитель демонстрирует возможности макро-модуля основной камеры.

Эта камера позволяет делать снимки с очень близкого расстояния, и судя по описанию, фото можно создавать с расстояния 2 см до объекта.

Макросьемкку проводили с разными настройками и применением разных фильтров.

Напомним, презентация Redmi K30 пройдет 10 декабря, на ней также покажут новый 13-дюймовый ноутбук.

Some snaps taken with the Sony IMX686 sensor. More below. #redmi #RedmiK30 pic.twitter.com/JGGeYcQde6

— Abdul Q. (@AndroidSaint) 6 декабря 2019 г.