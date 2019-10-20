Недорогой флагман Huawei Nova 6 получит модем 5G

Huawei в 2020 году намерена расширить линейку смартфонов с поддержкой 5G и с этим модемом будут выпускать не только флагманские модели, но и более простые.

По последним данным, Huawei Nova 6 может получить 5G, о чем сообщил авторитетный инсайдер Evan Blass

Он утверждает, что поддержка сетей пятого поколения будет не только в Nova 6, но и старшей версии Nova 6 Pro. Характеристики новой линейки Nova пока неизвестны.

Напомним, сейчас серия Nova 5 состоит из моделей — Nova 5, ova 5i, Nova 5T, Nova 5 Pro и Nova 5i Pro.

Ранее эксперты заявляли, что в 2020 году самым крупным рынком 5G смартфонов станет Китай, который займет более половины всех продаж устройств с 5G.