Недешевые телевизоры Xiaomi Mi Art TV вызвали ажиотажный спрос

Недешевые телевизоры Xiaomi Mi Art TV вызвали ажиотажный спрос29.04.2019 12:29
Презентация новинки состоялась 23 апреля и сразу же модель стала доступна для заказа по цене 1050 долларов.
Между тем тогда же проходила презентация и новых телевизоров по цене смартфонов, о чем более подробно «Астера» писала.
Сегодня китайская компания официально сообщила, что модель Xiaomi Mi Art TV оказалась очень востребованной, ведь только за 10 минут с момента старта продаж, который состоялся сегодня, была продана первая партия.
Объёмы первой партии как обычно не раскрывают, но сообщили, что вторую партию начнут продавать с 9 мая.
Напомним, что новый телевизор имеет панель 4К диагональю 65 дюймов и подключаемый саундбар, а называют его телевизором-картиной.
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