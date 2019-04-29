Недешевые телевизоры Xiaomi Mi Art TV вызвали ажиотажный спрос

Презентация новинки состоялась 23 апреля и сразу же модель стала доступна для заказа по цене 1050 долларов.

Между тем тогда же проходила презентация и новых телевизоров по цене смартфонов, о чем более подробно «Астера» писала.



Сегодня китайская компания официально сообщила, что модель Xiaomi Mi Art TV оказалась очень востребованной, ведь только за 10 минут с момента старта продаж, который состоялся сегодня, была продана первая партия.

Объёмы первой партии как обычно не раскрывают, но сообщили, что вторую партию начнут продавать с 9 мая.

Напомним, что новый телевизор имеет панель 4К диагональю 65 дюймов и подключаемый саундбар, а называют его телевизором-картиной.