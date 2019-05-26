Недавно представленный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Недавно уже сообщалось, что Galaxy A50 на территории Индии подешевел, а наряду с ним стали дешевле и такие модели как Galaxy A10, A20 и A30.

Теперь же сообщается, что Galaxy A50 продолжает дешеветь, причем скидки предлагаются достаточно неплохие, правда пока только на индийском рынке.

Ожидается, что Samsung Galaxy A50 скоро станет дешевле и на других рынках. Так, в Индии недавно представленная модель стала доступна по цене от 267 долларов, что на 22 доллара меньше.

В данном случае речь идет о стоимости версии 4/64 ГБ. На 36 долларов подешевел вариант 6/64 ГБ, который предлагается за 310 долларов.