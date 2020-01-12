Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый Microsoft Edge

В конце прошлого года появилась информация, что компания Microsoft принудительно переведет всех пользователей на новую версию своего браузера Microsoft Edge.

Эта программа для просмотра интернет страниц является частью Windows 10, и теперь она создана на движке Chromium.

Представители команды разработчиков, которые занимались новой версией Microsoft Edge, недавно написали, что принудительно на новый Edge всех переводить не будут.

Корпоративных пользователей не станут заставлять переходить на Edge, основанный на Chromium.

Пользователи Windows 10 Home и Pro автоматически получат новый Microsoft Edge, причем старая версия браузера на компьютере будет автоматически заменена на новую, поэтому вручную ничего переустанавливать не потребуется.

Финальная версия Microsoft Edge станет доступна с 15 января текущего года. Напомним, Microsoft 14 января прекратить поддерживать Windows 7 и мобильную версию Windows 10.