NCSC признала Windows 7 опасной для пользователей

С 14 января компания Microsoft официально прекратила поддерживать свою операционную систему Windows 7.

Это не означает, что установленная на компьютере ОС с сегодняшнего дня перестанет работать, так как она будет функционировать, как и раньше, только для нее больше не будут выпускать патчи безопасности.

При этом центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) посоветовал пользователям Windows 7 отказаться от этой версии и перейти на другую ОС, которая является актуальной и официально обновляется.

Специалисты дали такой совет, так как считают Windows 7 опасной.

По мнению экспертов, операционная система теперь уязвима и это может спровоцировать рост атак на нее.

В NCSC еще советуют не входить в банковские системы через Windows 7, а также не пользоваться почтовыми клиентами.

В свою очередь The Telegraph отметил, что в 2017 году Windows 7 была подвергнута крупной атаке.

Тогда компьютеры блокировал вирус WannaCry, и даже патчи Microsoft не смогли защитить систему.