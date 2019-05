Названы версии iPhone и iPad, которые получат новую iOS 13

Презентация новых операционных систем от Apple состоится 3 июня 2019 года на специальной конференции разработчиков WWDC.

На ней будет показана iOS 13, которая на смартфонах и планшетах появится осенью 2019 года. До сентября новую версию мобильной ОС будут тестировать. Финальная версия будет выпущена только после презентации новых iPhone.

Всех подробностей про iOS 13 пока нет, но французскому ресурсу iPhonesoft удалось узнать, какие устройства не получат iOS 13.

Так, в 2019 году новая операционная система не достанется iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Среди планшетов поддержки лишится iPad Mini 2 и iPad Air.

Получается установить iOS 13 смогут владельцы iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS Max и iPhone XS.

Среди планшетов iPad Pro 12.9 2016 и 2017 модельного года, iPad Pro 9.7. iPad Pro 11 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4, iPad Mini 3 и iPad Pro 10.5.