Эксперты назвали убивающие смартфон привычки пользователей

Эксперты решили обратить внимание многих пользователей, как не убить свой смартфон из-за привычек, которые кажутся для многих нормой.

Экспертами «Газеты.ru» были названы убивающие смартфон привычки пользователей. Впрочем, речь идет не только о привычках, но и о неаккуратных действиях владельцем устройства.

К числу последних специалисты отнесли падение гаджета на асфальт, когда визуально он может оказаться цел, но внутри имеет серьезные повреждения.

То есть в данном случае можно обратится к специалистам для выявления возможных повреждений. Также смартфоны выходят из строя, в том числе и без возможности восстановления, после падения в воду.

Даже если смартфон имеет заявленную влагозащиту это не означает, что он не выйдет из строя. Если говорить о вредных привычках, то тут называют самую распространенную из них – нахождение смартфона под подушкой во время зарядки.

В данном случае это может стать причиной перегрева аккумулятора устройства. В итоге он в лучшем случае выйдет из строя, а в худшем – произойдет возгорание.

Еще одной привычкой пользователя, которая убьет его смартфон, является попытка поставить его на зарядку в полной темноте. Через время после неудачных попыток попасть в разъем наблюдается деформация порта.