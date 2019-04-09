Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.



Но уже накануне анонса других новинок авторитетному инсайдеру удалось узнать о ценах на модель.

Так, были названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70, который будет предложен в двух версиях с разным объёмом памяти.

Первый вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ будет предлагаться на рынке за 445 долларов, а конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ обойдется уже в 490 долларов.

Инсайдер уверяет, что такая же стоимость будет и для европейского рынка. На российском рынке новинка получит ценник около 30 тыс. рублей, сообщает Gazetadaily.ru.