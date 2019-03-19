Названы цены на новые смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Названы цены на новые смартфоны Huawei P30 и P30 Pro19.03.2019 21:22
Несколько дней назад произошла крупная утечка, связанная с новыми смартфонами, в которой были раскрыты все их характеристики.
Теперь же инсайдером были названы цены на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro и в целом они оказались на уровне стоимости современных флагманов.
Так, Huawei P30 Pro оценят в 930 евро или около 70 тысяч рублей.
За эти деньги модель предложат со 128 ГБ ПЗУ, тогда как вариант с 256 ГБ ПЗУ получит ценник уже 1 030 евро или 77 тысяч рублей.
Что касается младшей модели Huawei P30, то ее стоимость составит 750 евро, а это около 56 тысяч рублей за конфигурацию со 128 ГБ ПЗУ.
То есть стоимость новинок будет почти сопоставима с моделями из линейки Galaxy S10e.
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