Названы цены на новые смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Несколько дней назад произошла крупная утечка, связанная с новыми смартфонами, в которой были раскрыты все их характеристики.

Теперь же инсайдером были названы цены на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro и в целом они оказались на уровне стоимости современных флагманов.

Так, Huawei P30 Pro оценят в 930 евро или около 70 тысяч рублей.

За эти деньги модель предложат со 128 ГБ ПЗУ, тогда как вариант с 256 ГБ ПЗУ получит ценник уже 1 030 евро или 77 тысяч рублей.

Что касается младшей модели Huawei P30, то ее стоимость составит 750 евро, а это около 56 тысяч рублей за конфигурацию со 128 ГБ ПЗУ.

То есть стоимость новинок будет почти сопоставима с моделями из линейки Galaxy S10e.