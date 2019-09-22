Названы цены на негарантийный ремонт новых iPhone

В Сети раскрыли стоимость негарантийного ремонта новых моделей iPhone, и как ожидалось эти смартфоны очень дорогие в ремонте.

Так, сертифицированный сервисный центр в Китае за замену дисплея iPhone 11 возьмёт 220 долларов, замена дисплея в iPhone 11 Pro обойдется в 305 долларов, а в iPhone 11 Pro Max в 360 долларов.

Дороже всего выйдет замена дисплея и задней стеклянной панели. Тут цены начинаются от 440 долларов в iPhone 11, а если замена требуется у iPhone 11 Pro Max, то владельцу нужно готовить 655 долларов.

Стоит отметить, что за такую сумму можно купить новый китайский флагманский смартфон. Сколько будет стоить ремонт новых iPhone в России пока неизвестно.