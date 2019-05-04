Названы цены на флагманские модели OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Компания OnePlus уже начала тизерную кампанию, анонсируя свои новинки и первый видеоролик, посвященный новинкам оказался неоднозначным. Более подробно об этом «Астера» сообщала ранее.

Между тем инсайдеру удалось узнать о стоимость флагманских моделей. В линейке будет два смартфона — OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Первая получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, а ценник такой конфигурации составит 725 долларов. Версия обычного смартфона с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ обойдется уже в 770 долларов.

Топовая версия флагмана будет оснащена 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а ее ценник составит 845 долларов.