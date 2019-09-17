Названы цены и конфигурации Redmi Note 8 Pro для Европы

Названы цены и конфигурации Redmi Note 8 Pro для Европы17.09.2019 20:25
Авторитетный инсайдер поделился подробностями о стоимости и конфигурациях нового смартфона Redmi Note 8 Pro для европейского рынка.
Новинка в Европе будет представлена в двух конфигурациях, где первая получит объём памяти 6/64 Гб, а вторая – 6/128 ГБ.
Первый смартфон оценили в 259 евро, а второй обойдется в 289 евро.
Эти цены оказались закономерно дороже, чем модель предлагается на китайском рынке, где стоимость стартует от 195 долларов в эквиваленте.
Xiaomi представила «дешёвого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
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