Названы цены и дата старта продаж OPPO Reno2 и Reno2 Z в России

Новый Oppo Reno был представлен еще в апреле этого года, а теперь компания провела презентацию новых моделей OPPO Reno2 и Reno2 Z.



Наряду с презентацией были объявлены цены и дата старта продаж новинок на российском рынке. Дебют смартфонов проходил в Лондоне.

OPPO Reno2 и Reno2 Z это две разные модели, где одна стоит дороже, а вторая обойдется дешевле. Первый имеет фронтальную в корпусе и необычный дизайн.

Камера будет выезжать в небольшом модуле, напоминающем акулий плавник, а во второй модели смартфона будет обычный квадратный выдвижной модуль.

На задней панели расположится четверная камера с моделями на 48, 13, 8 и 2 Мп, пятикратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом. OPPO Reno2 оснащен процессором Snadpragon 730G, а в Reno2 Z установили MediaTek Helio P90 и основная камера в нем будет немного хуже, где вместо 13-мегапиксельного датчика установят обычный датчик глубины на 2 Мп.

Селфи-камера новинок одинаковая – 16 Мп. Оперативной памяти в смартфонах предложат 8 ГБ, а встроенной 128 ГБ для Reno2 и 256 ГБ для Reno2.

Аккумулятор в новинках имеет емкость 4 000 мАч и поддерживает быструю зарядку VOOC 3.0. В моделях есть Bluetooth 5.1, NFC и Android Pie.

В продажу устройства поступят 18 октября по цене 39 990 и 29 990 рублей за младшую и старшую версии смартфонов соответственно.