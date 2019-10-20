Составили топ-10 самых быстрых смартфонов

Аналог бенчмарка AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов за последние три месяца.

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

Как и ожидалось первыми в списке оказались модели с чипами от Qualcomm, а именно с Snapdragon 855 и 855 Plus.

Также большую производительность показывает процессор Kirin 990, который можно встретить только на смартфонах от Huawei.

В первой «тройке» расположились Nubia Red Devil 3S, Black Shark 2 Pro и Huawei Mate 30 Pro. Четвертое место у Samsung Galaxy Note10+ 5G.