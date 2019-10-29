Названы топ-10 брендов, смартфоны которых ломаются чаще всего

Рейтинг был обнародован компанией «АльфаСтрахование», которые рассказали, смартфоны каких брендов чаще всего ломаются по тем или иным причинам.

В период с июля 2018 года по 30 июня 2019 года больше всего пострадали смартфоны ведущих компаний Samsung, Apple и Huawei.

Как отмечается, чаще всего выплат в отчетный период приходилось на механические поломки смартфонов.

Таких страховых случаев было почти 95%. Намного реже смартфоны страдали из-за противоправных действий третьих лиц или повреждения водой.

В общей сложности в указанный период было застраховано 5 млн устройств. Больше всего по страховке обращались владельцы Samsung (26,2%).

На втором месте оказались смартфоны американской компании Apple (20,2%), а в тройке лидеров числятся китайские модели Huawei (14,4%). В первую пятерку вошли Xiaomi (7,2%) и ASUS (6%).

В десятке составленного топ-10 брендов, смартфоны которых ломаются чаще всего оказались: ZTE (4,4%), Meizu (3,3%), Nokia (2,9%), Sony (2,5%) и Prestigio (2,4%).