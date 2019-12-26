Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10 с MIUI 11

Официально компания Xiaomi пока не называла смартфоны, которые обновят до Android 10, однако за них это сделали участники сообщества XDA Developers.

Им удалось узнать, когда и какие смартфоны получат актуальную версию мобильной операционной системы на базе MIUI 11.

График обновления и модели устройств были обнаружены в исходном коде прошивки для смартфонов на базе Android 10.

Первыми обновление начнут получать устройства, находящиеся в Китае, а через несколько недель прошивка станет доступна для пользователей других стран.

До конца года в планах китайского производителя обновить Pocophone F1, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition, а в первом квартале выпустить новую прошивку для Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro.