Названы смартфоны Sony, которые обновятся до Android 10

Смартфоны компании Sony, которые получат обновление до десятой версии Android, были названы японским оператором NTT DoCoMo.

В его списке числится всего семь моделей, а это Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Xperia XZ3, Xperia 1 и Xperia 5 и Xperia Ace.

Последний смартфон является адаптированным под Японию устройством Xperia XZ4 Compact.

В списке этого оператора нет моделей 2017 года Xperia XZ1 и XZ1 Compact, а также Xperia 10 с Xperia 10 Plus.

Вероятнее всего последние не попали в список по той причине, что оператор их просто не продает.