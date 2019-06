Недавно были приведены модели Redmi и Xiaomi, которые первыми обновятся до новой версии операционной системы, а теперь такой же список распространили и по моделям южнокорейской компании.

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

В списке указаны смартфоны в приоритетном порядке. Понятно, что до новой версии ОС обновятся флагманы, новый Galaxy Note 10, а также немало моделей серии А.

As per my source, these Samsung devices will receive Android Q sooner or later.#samsung #GalaxyS10 #GalaxyNote10Pro #GalaxyA70 #GalaxyA80 #galaxya40s #galaxya9s pic.twitter.com/lCp5NVZ67U

