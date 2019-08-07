Для нового исследования специалисты проводили замеры скорости мобильного интернета на смартфонах в 40 странах. По результатам тестов и были названы смартфоны с самым быстрым мобильным интернетом.

Так, оказалось, что в большинстве стран скорость работы 4G LTE выше на смартфонах компании Samsung, а эти устройства и были признаны лучшими.

Им удалось обойти своих конкурентов от Huawei и Apple.

Лидер рейтинга стал лучшим в 14 регионах, а iPhone показали быстрый интернет в ОАЭ и Тайване, тогда как смартфонам Huawei не удалось стать лучшими ни в одной стране.

Также специалисты сообщили, что самые лучшие пиковые показатели скорости интернета оказались в Корее — 70,4 Мбит/с.