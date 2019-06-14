Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Новая версия Android выйдет во второй половине 2019 года, но китайская компания уже опубликовала список устройств, которые получат десятую версию операционной системы.

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.

Согласно обнародованным планам Redmi Note 7 и Pro-версия получат обновление в конце года.

В списке первых числится Xiaomi 9 SE, Mi 9 и недавно представленный Redmi K20 Pro.

В опубликованном списке есть и прошлогодние модели среди которых Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro, Mi Mix 2S и Mi Mix 3.

Еще упомянуты Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, но для них Android 10 с оболочкой MIUI подготовят в последнюю очередь. Пока список состоит из 11 моделей, но возможно его в дальнейшем расширят.