Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 1014.06.2019 17:11
Новая версия Android выйдет во второй половине 2019 года, но китайская компания уже опубликовала список устройств, которые получат десятую версию операционной системы.
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Согласно обнародованным планам Redmi Note 7 и Pro-версия получат обновление в конце года.
В списке первых числится Xiaomi 9 SE, Mi 9 и недавно представленный Redmi K20 Pro.
В опубликованном списке есть и прошлогодние модели среди которых Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro, Mi Mix 2S и Mi Mix 3.
Еще упомянуты Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, но для них Android 10 с оболочкой MIUI подготовят в последнюю очередь. Пока список состоит из 11 моделей, но возможно его в дальнейшем расширят.
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