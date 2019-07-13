Специалисты AnTuTu решили подготовить список самых производительных смартфонов за прошлый месяц, но за основу они взяли не максимальные показатели производительности, а средние.

Так, были названы смартфоны-лидеры по средней производительности в AnTuTu, которые тестировались в прошлом месяце.

Как выяснилось, лидером в таком рейтинге является OnePlus 7 Pro, средняя производительность которого составила 371 610 баллов.

Второй результат оказался у Xiaomi Mi 9. Его показатель составил 369 572 балла. В тройке лидеров расположился Xiaomi Black Shark 2 с результатом 366 874баллов.

Также можно отметить и паявшиеся недавно новинки Redmi K20 Pro и Sony Xperia 1, которые уже успели войти в десятку лидеров.