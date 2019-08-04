Названы смартфоны, которыми приятнее всего пользоваться

Эксперты подготовили рейтинг смартфонов, которые являются не только производительными, но и являются наиболее приятными в использовании.



В данном рейтинге учитывали производительность устройств, а еще скорость копирования информации, отклика на нажатие, скорость загрузки веб-страниц и другое.

Так, оказалось, что лучшим по всем указанным параметрам является Huawei Mate 20 X 5G. Ему эксперты Master Lu присвоили 146,41 балла.

На втором месте рейтинга смартфонов, которыми приятнее всего пользоваться, оказался новый Asus ROG Gaming Phone 2 с результатом 144,29 балла.

В тройке рейтинга оказался еще один китайский смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколений — ZTE Axon 10 Pro 5G. Он заработал 141,98 балла.

Еще в списке лучших оказались следующие модели: Honor 9X Pro, Vivo iQOO Neo, Honor 9X, Huawei Nova 5i Pro, Lenovo Z6, Vivo Y7s, Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition, Xiaomi Mi CC9, Samsung Galaxy A80 и Xiaomi Mi CC9e.