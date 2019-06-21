Названы смартфоны, которые выйдут во второй половине 2019 года

В рейтинге в основном оказались топовые устройства, презентация которых состоится во второй половине года.

Так, ближайшей новинкой станет Galaxy Note 10. Ранее сообщалось, что его презентация состоится 10 августа, а через две недели после дебюта фаблет поступит в продажу.

Следующей новинкой окажется iPhone 11, который будет презентован в начале сентября и поступит в продажу во второй половине этого месяца.

Уже в середине октября компания Google представит новые Google Pixel 4.

Еще в списке оказались китайские устройства, среди которых Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro и Xiaomi Mi Mix 4, пишет Gazetadaily.ru. Также в рейтинге числится недорогой флагманский смартфон Pocophone F2.