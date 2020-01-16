Названы «самые жадные» Android-приложения

Названы «самые жадные» Android-приложения16.01.2020 20:48
В магазине приложений Google Play для Android-смартфонов специалисты агентства Sophos обнаружили приложения, которые распространяются по подписке и снимают со счета пользователя большие денежные суммы.
В общей сложности было обнаружено несколько десятков программ.
Все они распространяются по подписке и как правило некоторое время после установки приложения работают бесплатно, а потом они начинают списывать средства.
Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.
Специалисты еще заметили, что в описании приложений иногда указанная стоимость подписки сильно отличалась от реальной.
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