Названы «самые жадные» Android-приложения

В магазине приложений Google Play для Android-смартфонов специалисты агентства Sophos обнаружили приложения, которые распространяются по подписке и снимают со счета пользователя большие денежные суммы.

В общей сложности было обнаружено несколько десятков программ.

Все они распространяются по подписке и как правило некоторое время после установки приложения работают бесплатно, а потом они начинают списывать средства.

Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.

Специалисты еще заметили, что в описании приложений иногда указанная стоимость подписки сильно отличалась от реальной.