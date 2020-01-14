Названы самые скачиваемые в конце 2019 года приложения

О самых популярных приложениях, которые скачивали больше всего, рассказали аналитики компании Tensor Tower, подготовит отчет за четвертый квартал 2019 года.

В отчетный период, как сообщили аналитики больше всего пользователи скачивали приложение для мессенджера WhastApp.

Мессенджер является лидером с небольшим отрывом. На второй строчке оказалась социальная сеть TikTok. Количество скачиваний последней составило 220 млн раз, тогда как у лидера – 250 млн раз.

В пятерке самых скачиваемых приложений оказались Facebook, Facebook Messenger и Instagram.

При этом если говорить о востребованных приложениях в AppStore, то тут лидером является TikTok, второе место занимает YouTube и в тройке лидеров располагается Instagram.