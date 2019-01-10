Названы самые скачиваемые игры декабря в PlayStation Store для PS4

В Сети появился рейтинг игр, которые пользовались наибольшим спросом по итогам декабря 2018 года для тигровой приставки PS4.

Так, были названы самые скачиваемые игры декабря в PlayStation Store, причем разработчики отметили, что при подсчетах они не учитывали данные по продажам игр на физических накопителях.

Возглавила десятку самых востребованных игр PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая к слову не является бесплатной.

Игра Call of Duty: Black Ops 4 оказалась на второй строчке, а в тройку лидеров вошла Grand Theft Auto V. Четвертое и пятое место по количеству скачиваний в декабре оказалось за Red Dead Redemption 2 и Battlefield V.

В десятке самых востребованных игр оказались: FIFA 19, Mortal Kombat XL, Marvel’s Spider-Man, NBA 2K19 и Madden NFL 19.