Названы самые распространенные пароли 2019 года

Рейтинг самых распространенных и одновременно худших паролей составил сервис NordPass.



В общей сложности список представлен 500 распространенными паролями, которые были выявлены в массовых утечках данных в этом году.

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».

Особенно распространены последовательности «12234…». На первом месте в составленном рейтинге оказался пароль «12345». Его в архиве насчитали 2,8 млн.

Вторым по частоте использования стал «123456» (2,4 млн), и на третьем месте находится «123456789» (1 млн).

В десятке самых распространенных паролей еще оказались: test1 (990 тыс.), password (830 тыс.). 12345678 512 тыс.), zinch (483 тыс.), g_czechout (372 тыс.), asdf (359 тыс.) и qwerty (348 тыс.).

Специалисты рекомендуют сменить пароли из списка на более сложные, а для лучшей защиты еще советуют использовать двухфакторную аутентификацию.