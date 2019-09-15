Названы самые продаваемые версии новых iPhone 2019

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15 октября : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Названы самые продаваемые версии новых iPhone 2019

15.09.2019 21:16

Наибольшим спросом пользуется новый цвет смартфонов – зеленый.
После старта приема заказов на новую линейку iPhone, которая была представлена 10 сентября, американская компания приняла более 1 млн заявок на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max.

Как пишет «ГазетаDAILY», при заказе покупатели больше всего выбирали модели iPhone 11 Pro и Pro Max в зеленом цвете, такое исполнение для флагманской линейки предложено впервые.

Что касается объёма памяти, то тут пользователи больше всего отдают предпочтение версиям с 256 ГБ встроенной памяти.

Сейчас версии iPhone 11 Pro и Pro Max в зеленом цвете с 256 ГБ памяти доступны для заказа с поставкой в октябре.

Напомним, 20 сентября в США, России и других странах начнутся «живые» продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max.

Российский iPhone 11 Pro Max 512 ГБ оказался самым дорогим в мире

Apple представила iPhone 11 за 59 990 рублей

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

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