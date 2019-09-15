Названы самые продаваемые версии новых iPhone 2019

Наибольшим спросом пользуется новый цвет смартфонов – зеленый.

После старта приема заказов на новую линейку iPhone, которая была представлена 10 сентября, американская компания приняла более 1 млн заявок на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max.

Как пишет «ГазетаDAILY», при заказе покупатели больше всего выбирали модели iPhone 11 Pro и Pro Max в зеленом цвете, такое исполнение для флагманской линейки предложено впервые.

Что касается объёма памяти, то тут пользователи больше всего отдают предпочтение версиям с 256 ГБ встроенной памяти.

Сейчас версии iPhone 11 Pro и Pro Max в зеленом цвете с 256 ГБ памяти доступны для заказа с поставкой в октябре.

Напомним, 20 сентября в США, России и других странах начнутся «живые» продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max.