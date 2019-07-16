Названы самые продаваемые смартфоны в России в 2019 году

Крупная компания обнародовала результаты онлайн-продаж смартфонов по итогам первого полугодия.

На основании отчетных данным, компанией «Связной — Евросеть» были названы самые продаваемые смартфоны в России в первом полугодии 2019 года.

В отчетный период эта компания реализовала 2,2 млн смартфонов, с продажи которых было получено 41,2 млрд рублей. В среднем стоимость одного смартфона в России составила 19 100 рублей.

В штучных продажах лидируют компании Xiaomi, Samsung и Honor, а наибольшую выручку приносят устройства Apple.

В штучном выражении наиболее востребованным у россиян смартфоном оказался Xiaomi Redmi 6A. Он на российском рынке предлагается по цене 5 842 рубля.

На втором месте расположился корейский аппарат Samsung Galaxy A50, а его стоимость достигает почти 20 тыс. рублей.

Ну и в тройке лидеров оказался Honor 8X, предлагаемый по цене почти 15 тысяч рублей. Самым прибыльными аппаратами в первом полугодии стали iPhone XR 64 Гб, iPhone X 64 Гб и Samsung Galaxy S10.

Также в компании рассказали, что каждый шестой реализованный смартфон был продан в интернете, причем более половины онлайн-продаж приходится на устройств с дисплеем диагональю свыше 5,6 дюйма.