Названы самые продаваемые смартфоны в России в 2019 году

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16 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Названы самые продаваемые смартфоны в России в 2019 году

16.07.2019 17:19

Крупная компания обнародовала результаты онлайн-продаж смартфонов по итогам первого полугодия.
На основании отчетных данным, компанией «Связной — Евросеть» были названы самые продаваемые смартфоны в России в первом полугодии 2019 года.

В отчетный период эта компания реализовала 2,2 млн смартфонов, с продажи которых было получено 41,2 млрд рублей. В среднем стоимость одного смартфона в России составила 19 100 рублей.

В штучных продажах лидируют компании Xiaomi, Samsung и Honor, а наибольшую выручку приносят устройства Apple.

В штучном выражении наиболее востребованным у россиян смартфоном оказался Xiaomi Redmi 6A. Он на российском рынке предлагается по цене 5 842 рубля.

На втором месте расположился корейский аппарат Samsung Galaxy A50, а его стоимость достигает почти 20 тыс. рублей.

Ну и в тройке лидеров оказался Honor 8X, предлагаемый по цене почти 15 тысяч рублей. Самым прибыльными аппаратами в первом полугодии стали iPhone XR 64 Гб, iPhone X 64 Гб и Samsung Galaxy S10.

Также в компании рассказали, что каждый шестой реализованный смартфон был продан в интернете, причем более половины онлайн-продаж приходится на устройств с дисплеем диагональю свыше 5,6 дюйма.

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