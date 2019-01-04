Названы самые прочные и ремонтопригодные смартфоны 2018 года

Свой рейтинг лучших и худших смартфонов опубликовал JerryRigEverything, который в течении всего прошлого года по-своему тестировал «свежие» смартфоны и говорил о их недостатках или преимуществах.

В новом рейтинге блогер подвел итоги прошлого года и назвал лучшие и худшие смартфоны 2018 года в нескольких категориях.

Так, самыми ремонтопригодными по версии этого блогера оказались смартфоны Nokia 7 Plus и Nokia 6.1, при этом аутсайдером данной категории оказался iPhone XS Max.

В категории самых инновационных устройств победителем оказался Vivo Nex S Clear Edition, а вот в необычной категории, в которой оказались самые красивые аппараты изнутри, победителями оказались Pixel 3 Transparent Edition, Razor Phone и LG G7.

Среди бюджетных смартфонов самыми прочными оказались такие модели как Xiaomi Pocophone F1 и Nokia 7 Plus, а вот с осторожностью блогер советует обращаться с такими устройствами как Oppo Find X, Huawei Mate 20 Pro и iPad Pro.

Причем последний вошел в рейтинг не как смартфон, но блогера очень сильно впечатлила хрупкость данного устройства. При этом звание самого прочного смартфона 2018 года завоевал Kyocera Duraforce Pro 2.