Названы самые популярные в мире игры и приложения за 2018 год

Рейтинг опубликовала аналитическая компания App Annie, которая подвела итоги и сообщила, что в этом году пользователи устройств на iOS и Android скачивали игры и другие приложения потратили 113 миллиардов раз.

Если сравнивать этот результат с аналогичным периодом прошлого года, то он оказался выше на десять процентов.

При этом на все загрузки пользователи потратили в 2018 году 76 миллиардов долларов, а это на 20 процентов выше результата 2017 года. Как сообщают аналитики, рост прибыли от загрузок обусловлен ростом популярности мобильных игр.

На основании аналитических данных были названы и самые популярные в мире игры и приложения за 2018 год.

Судя по опубликованной информации, чаще всего пользователи гаджетов на iOS и Android скачивали приложение Messenger, которым является чат для Facebook.

При этом самой популярной игрой оказалась Helix Jump. Больше всего прибыли принесло приложение Netflix, а среди игр самой прибыльной оказалась Fate / Grand Order.