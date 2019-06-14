Названы самые популярные смартфоны в России

Самые продаваемые на российском рынке смартфоны были названы компанией «Связной | Евросеть» за период с марта по май текущего года.

В этот период, как стало известно, компания продала 6,3 миллиона новых смартфонов. Сумма с продаж такого объёма устройств составила 103 млрд рублей.

Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.

Лидерами по объёму продаж в период март-май 2019 года оказались Honor 7A, Samsung Galaxy J2, Galaxy A50, Galaxy A10 и Honor 10.

При этом рейтинг моделей-лидеров по объёму выручки оказался иными и представлен следующими смартфонами: Samsung Galaxy A50, iPhone XR, iPhone 8 PLUS, iPhone 8 и Honor 8X.

Источник: Gazetadaily.ru.