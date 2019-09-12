Названы самые популярные смартфоны в Европе

На европейском рынке спросом пользуются те же производители смартфонов, что и в РФ.

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет, в котором отображены доли продаж производителей мобильных смартфонов.

Первых три места в отчете занимает Samsung, Huawei с брендом Honor и Xiaomi, причем корейская компания с каждым кварталом наращивала свою долю.

По итогу второго квартала 2019 года Samsung в Центральной и Восточной Европе занимает 40% рынка.

Еще 20% принадлежит Huawei/Honor и 11% заняла компания Xiaomi. Компания Apple стабильно удерживает свои позиции и на протяжении последнего года в Европе она занимает 6% рынка. На пятом месте расположилась Nokia, но ее доля всего 2%.