Названы самые популярные смартфоны в Европе

Названы самые популярные смартфоны в Европе12.09.2019 19:03
На европейском рынке спросом пользуются те же производители смартфонов, что и в РФ.
Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет, в котором отображены доли продаж производителей мобильных смартфонов.
Первых три места в отчете занимает Samsung, Huawei с брендом Honor и Xiaomi, причем корейская компания с каждым кварталом наращивала свою долю.
По итогу второго квартала 2019 года Samsung в Центральной и Восточной Европе занимает 40% рынка.
Еще 20% принадлежит Huawei/Honor и 11% заняла компания Xiaomi. Компания Apple стабильно удерживает свои позиции и на протяжении последнего года в Европе она занимает 6% рынка. На пятом месте расположилась Nokia, но ее доля всего 2%.
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