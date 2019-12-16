Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Самые популярные приложения были названы аналитической компанией App Annie.

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.

Итак, по итогам десятилетия самым популярным приложением стал Facebook, а на второй и третьей строчке оказались WhatsApp и Instagram.

В России пользуются спросом WhatsApp, «ВКонтакте» и Viber, которые заняли с первого по третье место соответственно.

Также сообщается, что больше всего денег россияне потратили в VK и OK.ru. Что касается самой популярной игры, то ею стала Subway Surfers.