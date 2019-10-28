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Названы самые популярные характеристики смартфонов

28.10.2019 20:44

Специалисты AnTuTu рассказали, какие смартфоны преобладают на китайском рынке в третьем квартале 2019 года.

В этом рейтинге нет моделей устройств, но указаны преобладающие доли устройств по размерам экранов, процессорам и памяти, а также версии ОС.

Исследования затронуло только Android устройства, а среди них с долей почти 40% преобладают смартфоны с экраном 6,4 дюйма.

Еще 12,1% пришлось на модели с 6,3-дюймовыми дисплеями, а на 6-дюймовые экраны приходится 9,2%.

Самое популярное разрешение дисплеев – 2340х1080 и 2160х1080. Эти разрешения заняли в третьем квартале 67%.

В общей сложности смартфоны с экранами свыше шести дюймов занимают 88,5% от всех проданных телефонов в третьем квартале.

Если рассматривать платформы, то в 97% на смартфонах установлены восьмиядерные чипы. Самая большая доля ОЗУ у версий с 6 ГБ, а таких устройств реализовано 41%.

На 8 ГБ приходится 38%, а самая маленькая доля у 12 ГБ – 4,2%. Что касается постоянной памяти, то доля 128 ГБ составляет 59%, 64 ГБ в третьем квартале составила почти 24%, а 256 ГБ занимает долю 13%. Самый маленький показатель у 32 ГБ памяти – 2,7%.

По данным AnTuTu на 81,9% проданных смартфонах установлена Android Pie, а еще 11,6% приходится на Android Oreo, тогда как на остальные версии Android пришлось не более 3%.

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