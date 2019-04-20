Названы самые ожидаемые смартфоны-дебютанты мая 2019 года

В следующем месяце состоится презентация нескольких новых смартфонов от разных брендов.

При этом из известных анонсированных к дебюту моделей, эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны-дебютанты мая 2019 года.

На первой строчке составленного рейтинга ожидаемо оказался аппарат OnePlus 7. Эта модель является ожидаемой по нескольким причинам, включая хотя бы тот факт, что эта флагманская модель, а значит работает она на топовом чипе Snapdragon 855.

К тому же в линейке OnePlus 7 помимо обычной версии будет еще и старшая с названием OnePlus 7 Pro. На втором месте в списке самых ожидаемых оказались устройства Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые ка ожидается получат приемлемые ценники, но уже процессоры попроще.

Новинки, по предварительным данным, будут работать на процессорах Snapdragon 665 и 730. Ну и в тройке составленного рейтинга оказались Honor 20 и Honor 20 Pro, о которых «Астера» недавно писала.

Источник: Gazetadaily.ru.