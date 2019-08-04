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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Названы самые надежные китайские смартфоны 2019 года

04.08.2019 20:00

Основой для составления рейтинга стали отзывы владельцев смартфонов, которых просили указать наиболее часто возникающие проблемы с устройством.


Всего в рейтинг попало пять моделей смартфонов, наиболее востребованных на рынке и открывает список самых надежных китайских смартфонов 2019 года Redmi Note 7.

Сейчас он предлагается в России по цене около 12 тыс. рублей. Эта модель оказалась на последнем месте в ТОПе и признана надежной, а среди возможных проблем является сканер отпечатков пальцев, которые иногда может не срабатывать.

На четвертой строчке оказывается Meizu Note 9, на который практически нет нареканий. Его стоимость на российском рынке составляет почти 13 тысяч рублей.

В тройке самых надежных моделей оказался Honor 10, который оценен уже почти в 17 тысяч рублей, а к недостаткам его относится тот факт, что он при нагрузках достаточно сильно греется.

Далее в списке надежных оказался флагманский смартфон Xiaomi Mi 9, предлагаемый уже за 27 тыс. рублей.

По мнению пользователей, этой модели не хватает емкости аккумулятора, тем более, если учитывать, что это флагман.

Ну и на первой строчке ТОПа разместили Huawei P30 Pro, на который в целом не жалуются, но многие пользователи расстроены и назвали недостатком отсутствие стандартного разъема для наушников.

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